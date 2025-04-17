Иван Ургант отметил день рождения в Израиле и посвятил песню Пугачевой

16 апреля ведущий Иван Ургант отметил 47-летие. День рождения прошел в Израиле. Соответствующие кадры появились в соцсетях артиста.

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Ургант был в праздничный день на сцене. С ним выступал Александр Гудков, который в одном из номеров «помянул» Дмитрия Хрусталева – соведущего «Вечернего Урганта» - и возложил на его место цветы. Самого Хрусталева не было – он находится в России, пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Также Ургант посвятил песню певице Алле Пугачевой, день рождения которой прошел 15 апреля. Ведущий исполнил «Миллион алых роз».

«Алла Борисовна, с прошедшим», - произнес Ургант.

Ведущий публикует в соцсетях восторженные отзывы поклонников о концерте.

«Дождались», «Это было красиво», «Это было невероятно», - пишут они.

Ранее сообщалось, что Пугачева поблагодарила поклонников и врагов после празднования дня рождения. 15 апреля певице исполнилось 76 лет.