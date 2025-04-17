Анна Семенович поделилась семейными рецептами пасхальных блюд

Пасха для Анны Семенович — один из самых любимых и важных праздников. Поэтому у нее накопились интересные рецепты пасхальных блюд, которые передавались в ее семье из поколения в поколение.

© Московский Комсомолец

«У нас всегда существовала пасхальная семейная традиция — мы пекли куличи вместе с моей бабулей. Когда ее не стало, традиция была утрачена, я всегда покупала готовые куличи. Но в этом году я впервые буду встречать светлый праздник Пасхи в своем новом загородном доме. И мне захотелось сделать куличи именно своими руками и по рецепту бабушки, который хранится в нашей семье», — рассказала певица.

Рецепт кулича от Анны Семенович и ее бабушки

Для приготовления вам понадобится: яйца — 4 шт., молоко — 600 мл, сливочное масло — 200 г, 100 г свежих дрожжей или 30 г сухих активных, сахар — 400 г, пшеничная мука — 1,5 кг, соль — 1 ч.л., наполнители — по вкусу (я использую изюм).

Дрожжи разводим в стакане теплого молока с 3 ст.л. сахара. Оставляем, пока дрожжи не дадут шапочку.

Добавляем в дрожжи остатки молока, растопленное сливочное масло, сахар, яйца и соль. Перемешиваем до однородности.

Постепенно всыпаем 1300 г муки, замешиваем однородное тесто. Формируем шар, кладем тесто в миску, накрываем полотенцем или пищевой пленкой и ставим в теплое место подходить — тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

На чистый стол насыпаем 200 г муки, кладем на нее тесто, обминаем, добавляем изюм и вымешиваем. Делим тесто на части в соответствии с количеством имеющихся у вас форм. Кладем тесто в формы — они должны быть заполнены чуть больше чем наполовину. Тесто должно подойти еще и в формах — для этого ставим его в теплое место (я использую слегка прогретую духовку). Подошедшие куличи смазываем желтком и ставим выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов. На поддон духовки рекомендую поставить емкость с водой — так меньше шансов, что куличи подгорят снизу. Время выпечки зависит от размеров — если из полученного теста вы печете 2 кулича, то это займет примерно 1 час 20 минут — это куличи из полутора килограммов теста каждый. То есть для меньших время будет, соответственно, меньше. Например, небольшой кулич из 350 г теста печется 25–30 минут. Готовность нужно проверять деревянной палочкой — она должна оставаться сухой. Готовые куличи остужаем и украшаем по своему вкусу.