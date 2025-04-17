Клава Кока стала ведущей реалити-шоу про перевоспитание трудных подростков

Реалити-шоу «Школа» стартует 15 мая на телеканале «Пятница!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

По задумке, родители трудных подростков отправятся с ними в летнюю школу. Там два поколения научатся общаться друг с другом. Дети покажут матерям и отцам, как играть в «Майнкрафт» и записывать тик-токи. В свою очередь, родители расскажут о полезности чтения и обустройстве быта.

В проекте участников ждут различные испытания: работа на ферме, экстремальное вождение, соревнования по гребле, кулинарные поединки. Родители и дети будут проходить их вместе, чтобы сблизиться и лучше понять друг друга. За ними будут следить профессиональные психологи.

Психолог и педиатр Доктор Юрьева (Екатерина Юрьева) станет наставником для родителей, а преподавательница психологии Анна Чернигова – для детей. В качестве ведущей выступила певица Клава Кока.

Кока призналась, что хотела бы стать в будущем открытой и поддерживающей матерью, которой будут доверять ее дети. Для нее важно, чтобы ребенок видел, что его мнение ценят. Исполнительница считает баланс между свободой и ответственностью наиболее эффективным методом воспитания.