Раскрыта причина скандала с Кристиной Асмус

Названа причина изгнания Кристины Асмус со съемок сериала «Склиф»

Актрису Кристину Асмус выгнали со съемок сериала «Склиф» из-за профнепригодности, рассказала режиссер Мария Агранович. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ появились слухи о некрасивом поведении актрисы. По словам журналистов, экс-супруга шоумена Гарика Харламова опаздывала, скандалила и издевалась над коллегами, а еще пыталась вносить правки в сценарий.

«Я могу сказать так, что правда [то, что писали про Асмус]. Это профнепригодность, на мой взгляд. Я больше не буду ничего говорить, потому что есть соглашения определенные с продюсерами», — отметила Агранович.

Телеведущая Тина Канделаки пояснила, в свою очередь, что определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Она добавила, что это был непростой, но необходимый шаг.

Журналисты уточнили, что агент актрисы опровергла все домыслы и заявила, что работа на площадке закончилась в штатном режиме.