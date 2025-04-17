Русская песня «Сигма Бой», созданная двумя блогерами-подростками, стала вирусным хитом в Польше. Об этом сообщают местные СМИ.

«Русская песня „Сигма Бой“ стала хитом в Польше, пишет Onet. Ее распевают и дошкольники, и их родители», — отмечает издание Onet.

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По словам музыканта из местного образовательного учреждения «Студия Musicalove» Олы Гевальд, успеху песни способствуют простой припев, выразительный ритм и энергичная форма исполнения — благодаря этому композиция быстро запоминается слушателям. Эксперты также считают, что модное молодежное слово «сигма» сделало песню особенно привлекательной для подростков.

Однако украинские пропагандисты выразили недовольство из-за популярности трека. Они считают, что он способствует формированию положительного образа России в Европе.