«Есть шанс». Что ждет сына Орбакайте после ее выступления перед украинцами

В марте певица Кристина Орбакайте выступила на украинском корпоративе и тем самым поставила под удар не только свою карьеру в России, но и сына Никиты Преснякова. Артист уже несколько лет живет в США, но ни разу не высказывался против своей страны. В беседе с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов отметил — репутация звездного наследника запятнана, но у него еще есть шанс вернуться в Москву.

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Из-за концерта Кристины с отчимом Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ) ее попросили проверить на наличие иностранного финансирования. Если факт перевода денежных средств подтвердится, певицу могут признать иноагентом. Однако, как считает Дворцов, это ничего не изменит для ее сына Никиты. Он по-прежнему сможет вернуться в Россию ради возобновления карьеры.

«У него есть шанс вернуться в Россию. Причем именно у него — да. А что касается Кристины Обракайте и остальных членов семьи, я не уверен. Я могу сказать так — «шлейф» иноагента Галкина* тянется за всеми: за Аллой Борисовной, Никитой, Кристиной. Это большой тяжелый длинный шлейф, к большому сожалению», - заявил Дворцов.

По словам продюсера, Никита в любом случае вернется, так как нигде, кроме России, он не сможет зарабатывать большие деньги. Он рассказал, что в США музыкальная карьера Преснякова не складывается, поэтому он вынужден заниматься бизнесом.

«Я так полагаю, он занимается недвижимостью. У него в США определенный бизнес появился инвестиционный. А музыкальная карьера у него сейчас 50 на 50. В России он зарабатывал в районе 2 млн рублей на корпоративах и на концертах. Сейчас могу сказать, что его гонорары в 2 раза меньше, потому что в США нет тех возможностей. Поэтому он захочет сюда вернуться, как и вся его семья, потому что они прекрасно понимают, что Россия — это страна, которой всех всегда кормит, кормила и будет кормить», - поделился Сергей Дворцов.

Ранее стало известно, что гонорары Кристины Орбакайте упали в два раза.

*Признан иноагентом на территории РФ