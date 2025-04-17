Самойлова в корсете и обтягивающих брюках пришла на премию с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова в корсете и обтягивающих брюках вышла в свет с рэпером Джиганом. Модель опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оксана Самойлова и Джиган посетили 15-ю премию «Прорыв года» журнала Moda Tropical, которая прошла 16 апреля в Москве. Блогерша выбрала для закрытого мероприятия черный корсет, обтягивающие брюки-клеш, кожаную куртку, сумку и массивное ожерелье. Модели уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Джиган позировал перед фотографами в черном худи и брюках.

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Оксана Самойлова вместе с мужем растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша отмечала, что очень любит младенцев и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам знаменитости, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.

13-летняя Ариела избегает публичности из-за хейта. Самойлова признавалась, что дочь жестко критикуют в соцсетях за внешний вид. Девочка сильно выщипала брови и продолжает их поддерживать в таком состоянии. Недавно блогерша показала, как ее старшая дочь украсила свою ванну.