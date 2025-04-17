Юрий Лоза выступил против бесплатных концертов на 9 Мая

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с изданием «Абзац», что категорически против бесплатных концертов на 9 Мая.

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Лоза не понимает, почему артисты должны выступать бесплатно, если государство выделяет на это деньги. Он заявил, что в России очень много средств. Певец привел в пример футболистов, которые получают миллионы рублей.

«Поэтому, когда мне говорят, что надо работать бесплатно, я отвечаю: «Ребят, ну почему мы собираем на больных детей и на СВО, если такие деньги платят футболистам?» Я думаю, что все должно быть логично», — заявил исполнитель.

15 апреля депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала многомиллионные гонорары российских артистов за выступления по случаю 9 Мая. Она заявила, что патриотизм не должен быть платным. Этому возмутился продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин не понимает, почему артисты должны быть «козлами отпущения». Он привел в пример стоимость последнего альбома своей жены, певицы Валерии. Шоумен и артистка потратили на него почти €250 тысяч (около 23,5 миллиона рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).