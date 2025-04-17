Певица Кристина Орбакайте понизила гонорар за корпоративы в 2 раза. Если раньше она брала за выступление минимум 6 млн рублей, то теперь 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Орбакайте уже долгое время не приезжает в Россию и зарабатывает на концертах за границей. Однако спрос на артистку небольшой, из-за чего ей даже пришлось урезать свои гонорары. Впрочем, команда Кристины старается это скрывать. По данным источника, организаторы специально в разговоре с заказчиками завышают цену, чтобы создавать видимость востребованности певицы.

Предположительно, именно из-за проблем с корпоративами в США Орбакайте обратилась к юмористу Максиму Галкину*(признан иноагентом на территории РФ), который в марте устроил ей выступление перед украинскими бизнесменами. Теперь из-за этого концерта Кристину могут проверить на наличие иностранного финансирования и в случае подтверждения признать иностранным агентом.

Напомним, что после начала СВО мама Кристины Алла Пугачева уехала в Израиль вместе с мужем и детьми. Сама же Орбакайте еще некоторое время жила на две страны – была то в России, то в США. Однако с 2024 года на родине больше не появлялась.

Ранее Алла Пугачева публично обратилась к отцу Кристины Орбакайте.