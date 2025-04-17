Возлюбленная Павла Дурова позанималась спортом в откровенном наряде

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова позанималась спортом в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Избранница предпринимателя снялась в фитнес-клубе. Так, она выполняла упражнение «ягодичный мостик» на тренажере под руководством тренера. При этом девушка позировала в крошечном розовом бра-топе на тонких бретелях и облегающих мини-шортах белого цвета.

Также возлюбленная Дурова распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ серьгами и кольцами.

Ранее в апреле Юлия Вавилова также раскрыла свой рост и вес.