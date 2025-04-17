Стало известно о миллионных заработках известного победителя «Битвы Экстрасенсов»

Экстрасенс Александр Шепс начал зарабатывать около 2 млн рублей в месяц только на продаже «магических атрибутов». Как сообщает Telegram-канал Shot, шоумен предлагает людям приобрести пауков, осиновые колы и камушки.

Канал отмечает, что «волшебные» предметы стоят довольно дорого. Например, авторский браслет от Шепса можно приобрести за 145 тысяч рублей. Самая дешевая вещь — кол, который нужно воткнуть в могилу в полнолуние, — продается за 1,1 тысячу рублей.

Вместе с тем Шепс зарабатывает и на личных консультациях. По информации Shot, часовой сеанс стоит 50 тысяч рублей, а во время мероприятия человеку будут предлагать дополнительные услуги. За «приворот» экстрасенс просит 40 тысяч рублей. При этом порчу он снимает редко, но если берется, то заставляет подписывать согласие на последствия — смерть четырех родственников.

При этом у медиума нет действующий компаний или индивидуального предпринимательства. Все продажи мастерской с «магическими» предметами проходят через ИП знакомого из Самары.