Галкин* и Орбакайте выступили на корпоративе украинских бизнесменов в Праге

Юморист Максим Галкин* и певица Кристина Орбакайте выступили на корпоративе украинских бизнесменов в Праге, организованном в честь дня рождения ребенка. Мероприятие прошло в марте в роскошном заведении. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщил Mash.

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На сцене с ними выступил проукраинский певец Гарик Кричевский, известный хитами «Киевляночка» и «Мой номер 245». Публика тепло встретила Галкина*, поблагодарив за поддержку на украинском языке.

Кричевский, популярный ранее в России, после начала СВО перешел на украинский и публикует провокационные посты. Галкин* начал учить украинский язык и называет себя одесситом, чтобы привлечь аудиторию. Орбакайте, столкнувшись с неудачами в США и критикой в России, пытается реанимировать карьеру, но пока безуспешно, передает Telegram-канал.

Ранее жена Галкина* Алла Пугачева оказалась в центре скандала в Израиле. По словам очевидцев, артистка вступила в перепалку с сотрудниками заведения.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.