Комик Максим Галкин* привел на корпоратив к украинцам свою падчерицу Кристину Орбакайте. Как сообщает Telegram-канал Mash, они выступили на одной сцене с певцом Гариком Кричевским, который известен своей проукраинской позицией.

По информации канала, вечеринка прошла в роскошном заведении в Праге в марте по случаю дня рождения ребенка заказчика мероприятия. Отмечается, что публика хвалила Галкина* на украинском, а также благодарила за поддержку украинских властей.

Кричевский до начала спецоперации был популярен в России, однако после стал петь на украинском и публично высказываться в поддержку Киева. Галкин* же рассказывал, что начал учить украинский язык. У Орбакайте также есть проблемы c карьерой — в США на ее выступления нет спроса, а попытка снова начать работать в России обернулась провалом.

*признан Минюстом иностранным агентом