Слава призвала Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней

Певица Слава (Анастасия Славенская) предложила юмористу Евгению Петросяну расстаться с супругой Татьяной Брухуновой и жениться на ней или ее старшей сестре Елене. Как сообщает aif.ru, об этом артистка заявила в своих социальных сетях.

По мнению Славы, Петросяну следует «бросить швабру» и жениться на ней или Елене, поскольку они больше подходят юмористу по возрасту. Отметим, что Славенской сейчас 44 года, Брухуновой — 36 лет, а самому юмористу — 79. Слава два года назад рассталась с на тот момент 70-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была в отношениях больше 18 лет.

Ранее Брухунова заявила, что будет банить в своих социальных сетях подписчиков, которые критикуют ее образы. Жена артиста подчеркнула, что сама она не против хейтеров, поскольку без них слишком скучно, однако они мешают остальным фанатам.