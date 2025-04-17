Муж Леры Кудрявцевой задолжал налоговой миллионы рублей

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров задолжал налоговой 2,1 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала у 37-летнего Макарова был связанный с торговлей бизнес, и его фирма задолжала налоговой службе 2,1 млн. При этом гасить такой долг супругу телеведущей нечем, так как он безработный.

«Хоккеист не смог найти себе занятие после завершения спортивной карьеры пять лет назад. С тренерством, куда уходят многие бывшие спортсмены, не срослось, бизнес тоже не задался», - пишет издание.

При этом в окружении спортсмена говорят о том, что форвард, игравший за «Авангард», «Динамо Москва», «Сибирь» и за сборную России, погряз в проблемах с алкоголем.

Напомним, что впервые Кудрявцева рассказала о проблемах мужа с алкоголем в январе 2024 года. Тогда она заявила, что уходит от Макарова. После этого спортсмен бросил пить и семья воссоединилась.

В апреле этого года Кудрявцева заявила, что у нее созависимость и она устала «преодолевать», после чего поклонники попросили телеведущую больше не пытаться помочь мужу в борьбе с алкоголем и уйти.