Апина объяснила нежелание выходить замуж

На днях 60-летняя Алёна Апина удивила публику своим преображением: на музыкальном фестивале певица продемонстрировала результат похудения — ей удалось сбросить 15 килограммов. Алёна признаётся, что у неё много поклонников, но скреплять себя узами брака она не хочет ни с кем.

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В телепрограмме «Ты не поверишь» Апина объяснила свою точку зрения:

«Встречаться — пожалуйста, а выходить замуж — нет. Потому что я дважды была замужем, и каждый раз это заканчивалось не очень хорошо. Не будем третий раз рисковать».

Напомним, Алёне Апиной было 18 лет, когда она вышла замуж за художника латышского происхождения Валерия Апина. Спустя полгода, в 1983 году, супруги развелись. В 1993 году певицу повёл под венец продюсер Александр Иратов, с которым Апина прожила в браке до 2017 года. В этом союзе в 2001 году появилась дочь Ксения: девочку родила суррогатная мать, так как все попытки Алёны стать матерью самостоятельно заканчивались неудачно — артистка девять раз теряла ребёнка.