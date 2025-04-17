В США задержали звезду фильма «Шестое чувство»

В Калифорнии задержали актера Хэйли Осмента, сыгравшего главную роль в фильме «Шестое чувство». Он находился пьяным на горнолыжном курорте, сообщает портал TMZ.

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«Актер был арестован 8 апреля после того, как около 14:00 (00:00 мск, — прим. «Ленты.Ру») в полицию поступил звонок о якобы пьяном человеке на курорте Маммот-Маунтин», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что причиной задержания стало не только алкогольное опьянение Осмента, но и то, что при себе у него находилось некое контролируемое вещество, которое было направлено в лабораторию, чтобы уточнить, что это.

Вскоре после задержания его отпустили. Сейчас прокурор округа Моно решает, возбуждать ли дело против актера.

Ранее появилась информация о том, что режиссер «Электротеатра "Станиславский"» Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в баре на Тверской улице в Москве.