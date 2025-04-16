Отец Децла Александр Толмацкий примет участие в шоу "Мастер игры"

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, стал одним из участников реалити-шоу с экстрасенсами "Мастер игры".

Это будет его первый подобный опыт, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

"Ты живешь внутри игры, ты ее составная часть. Здесь все зависит только от тебя: как ты чувствуешь людей, умеешь ли выстраивать стратегию, насколько хорошо адаптируешься к неожиданным поворотам", - цитирует продюсера издание. "Это реалити-шоу, где важно быть максимально гибким, а в нужный момент очень жестким. Возможно, этот проект даст мне понимание, насколько я разбираюсь в людях", - отметил Александр Толмацкий.

Он заверил, что готов к любым сложностям в проекте.

Ранее стало известно, что роль Джокера в проекте досталась Филиппу Киркорову. В "Мастере игры" 22 участника разделены на две команды - "светлые" и "тёмные". Шоу снимают в Марокко на роскошной вилле.