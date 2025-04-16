Отменен очередной концерт Лолиты

Отменен очередной концерт певицы и телеведущей, выступающей как Лолита, звезды пресловутой "голой вечеринки" (признана пропагандой ЛГБТ, запрещенного в РФ движения).

На этот раз шоу артистки не состоится в Ижевске. Изначально оно планировалось на 21 апреля.

"Да, концерт отменен. Его не переносили. Он отменен", - рассказали в беседе с "Абзацем" в кассе площадки.

Отмечается, что Совет отцов Удмуртии обращался к руководству республики и к администрации ДК "Аксион", где должно было состояться выступление, в феврале.