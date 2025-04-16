Алексей Чумаков рассказал о ссорах с Юлией Ковальчук
Алексей Чумаков, вместе того, чтобы продолжать оправдываться за свои неосторожные слова в шоу «Света вокруг света» выбрал иную тактику: певец комментирует тригеррную для хейтеров тему отношений с супругой исключительно с юмором.
На премии «Прорыв года 2025» журнала Moda topical певец подлил масла в огонь долгоиграющего скандала и назвал Юлию Ковальчук жертвой в их семье.
«Мы же нормальные, обычные люди. Достаточно долго вместе живём и любим друг друга. Конечно, случаются моменты разногласий», — дипломатично ответила певица на вопрос о конфликтах с супругом.
Затем слово взял уже Алексей и пошутил, что может подолгу не разговаривать со своей партнёршей.
«Кричим друг на друга иногда бывает. Не разговариваем сутки», — заявил артист.
Ко всему прочему, Чумаков отметил, что первой чаще приходит мириться жена.
«Я же абьюзер, деспот и монстр. Конечно, жертва этим чаще занимается. Которой является Юля в нашей семье», — буднично поделился Алексей.
Главное, чтобы подобный троллинг не привёл к настоящим ссорам в звёздном семействе.