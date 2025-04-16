Алексей Чумаков рассказал о ссорах с Юлией Ковальчук

Алексей Чумаков, вместе того, чтобы продолжать оправдываться за свои неосторожные слова в шоу «Света вокруг света» выбрал иную тактику: певец комментирует тригеррную для хейтеров тему отношений с супругой исключительно с юмором.

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На премии «Прорыв года 2025» журнала Moda topical певец подлил масла в огонь долгоиграющего скандала и назвал Юлию Ковальчук жертвой в их семье.

«Мы же нормальные, обычные люди. Достаточно долго вместе живём и любим друг друга. Конечно, случаются моменты разногласий», — дипломатично ответила певица на вопрос о конфликтах с супругом.

Затем слово взял уже Алексей и пошутил, что может подолгу не разговаривать со своей партнёршей.

«Кричим друг на друга иногда бывает. Не разговариваем сутки», — заявил артист.

Ко всему прочему, Чумаков отметил, что первой чаще приходит мириться жена.

«Я же абьюзер, деспот и монстр. Конечно, жертва этим чаще занимается. Которой является Юля в нашей семье», — буднично поделился Алексей.

Главное, чтобы подобный троллинг не привёл к настоящим ссорам в звёздном семействе.