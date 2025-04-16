Организаторы концертов раскрыли правду о здоровье Надежды Кадышевой

Певица Надежда Кадышева замахнулась на стадионные концерты - на фоне этого стали обсуждать «тяжелую болезнь» 65-летней артистки. Соответствующую информацию недавно озвучила бывшая невестка исполнительницы. Однако организаторы концертов говорят, что слухи о проблемах со здоровьем слишком преувеличены.

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Подробности узнал сайт Kp.ru.

По данным издания, у Кадышевой есть ряд хронических заболеваний «согласно возрасту». Однако ничего критического.

Муж и сын берегут певицу от стресса и волнений. Кадышева не читает новости, не ведет соцсети и не смотрит их. Позвонить певице не может ни один посторонний – это тоже сделано для ее комфорта.

Издание отмечает, что родные по женской линии в семье артистки рано умирали из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Так что Кадышева себя бережет.

«Естественно, что в 65 лет не обходится без необходимых медицинских препаратов, назначенных на фоне хронических заболеваний. Но слухи о "плачевном состоянии" Кадышевой преувеличены», - пишет издание.

Гастрольный график звезды сделан с большими перерывами, организуются комфортные переезды. Певица и ее муж соглашаются не на все предложения о выступлениях. Кроме того, на сцену с Кадышевой выходит сын – он исполняет несколько песен. Ансамблем «Золотое кольцо» руководит муж певицы Александр Костюк.

Ранее бывшая жена сына Кадышевой заявила, что мужчина разводит женщин на деньги, беря у них в долг.