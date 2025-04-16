Михаил Шуфутинский рассказал о здоровье и молодой жене

Михаил Шуфутинский в день рождения рассказал, что не жалуется на здоровье. Об этом сообщает mk.ru.

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13 апреля Михаилу Шуфутинскому исполнилось 77 лет. Свой день рождения он отпраздновал на сцене. По словам артиста, он чувствует себя отлично несмотря на возраст.

«Мне — 77 лет. Сорок лет — это совсем другое. Но на здоровье, тьфу-тьфу, не жалуюсь. Чувствую себя вполне. Что касается возраста, то мне друзья говорят: "Да ладно, старик, — тебе 77? Вполне дашь 76!". Я хочу сказать, что у меня все нормально: я не болею, мои дети живы-здоровы», — рассказал он.

Шуфутинский также рассказал, что счастлив в браке с супругой, которая младше него на 30 лет. Он назвал ее наградой.

«Во второй половине жизни — такое счастье! Безусловно, награда!» — заявил он.

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