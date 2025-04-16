Бывшая жена певца Григория Лепса сообщила, что улетела с дочерью из России

Бывшая жена певца Григория Лепса рассказала, что улетела с дочерью из России. Анна Шаплыкова опубликовала в соцсетях фотографии из Японии, на которых показала не только себя, но 23-летнюю наследницу Еву.

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После громкого расставания с артистом Анна продолжает наслаждаться поездками и проводит много времени с детьми. Не так давно она решила улететь в Японию, чтобы полюбоваться природой. Женщина взяла с собой в путешествие дочь Еву.

На новых кадрах мать и дочь позировали на фоне леса и цветущей сакуры. Анна отказалась от макияжа и была без укладки. Ева распустила волосы и тоже предстала в натуральном виде.

Напомним, что Лепс расстался с экс-женой в 2021 году. Они были вместе 20 лет и родили троих детей. У них кроме Евы есть также 17-летняя дочь Николь и 14-летний сын Иван. Певец не скрывал, что только он один виноват в разводе. Мужчина признался в том, что в «некрасивой форме» обидел женщину. Несмотря на это они сохранили общение ради наследников.

Сейчас Григорий счастлив в отношениях с невестой Авророй Кибой, которой всего 19 лет. Они открыто обсуждают свадьбу, но точную дату не называют. Ранее мы писали о том, что девушка улетела из России. Она вернулась в Лондон, чтобы продолжить обучение.