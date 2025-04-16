Цыганова и Лепс раскрыли, готовы ли бесплатно выступить на Дне Победы

Депутат Госдумы Нина Останина предложила организовать благотворительные концерты ко Дню Победы, где артисты выступали бы без гонораров — оплачивать предлагается только их транспорт и проживание, передает телеграм-канал «Подъем». Идея нашла отклик среди некоторых музыкантов, хотя звучат и неоднозначные комментарии.

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Певица Вика Цыганова поддержала инициативу, заявив, что сама давно поёт на патриотических мероприятиях бесплатно:

«Для меня это радость общения, а не работа. На фронте, в госпиталях — везде езжу за свой счёт. Если уж звёзды с миллионными гонорарами не могут отказаться от денег ради таких дат — пусть хотя бы сами платят своим музыкантам».

Она также расширила предложение, добавив в список «бесплатных» дат Пасху, День ВМФ и другие праздники, связанные с армией и традиционными ценностями.

Также на эту новость отреагировал директор Григория Лепса Владимир Урюпин. Он заявил, что решение остается за властями, законы принимают без обсуждения с артистами.

Идея Останиной уже вызвала споры в профессиональной среде. Одни считают, что подобные инициативы дискредитируют труд музыкантов, другие уверены — для главных государственных праздников коммерция действительно неуместна.

Останина подчеркивает: речь не о полном запрете гонораров, а о точечных «священных датах». Однако в условиях, когда многие артисты уже столкнулись с отменами концертов, такая инициатива может стать дополнительным ударом по их доходам.