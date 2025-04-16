Лука Сафронов рассказал об отношении Паши Техника к Цою

Рэпер Паша Техник (настоящая фамилия — Ивлев) бы осудил появление граффити в память о нем на стене, посвященной лидеру группы «Кино» Виктору Цою, потому что он боготворил этого музыканта. Об этом заявил друг Техника, пианист Лука Сафронов в беседе с aif.ru.

Сафронов рассказал, как однажды он вместе с рэпером увидел фреску, на которой был изображен Цой. Тогда Техник высоко оценил эту работу.

«Я спросил у Паши о его отношении к Цою и [музыканту Владимиру] Высоцкому, на что он ответил, что никогда не сравнится с такими музыкантами, ведь для него они - боги, они — музыканты, они — часть истории», — вспоминает пианист.

Надпись в честь Паши Техника 10 апреля появилась на стене Цоя в Москве. Позднее ее закрасили.

Ранее Сафронов призвал фанатов Техника сделать отдельный мемориал в память о рэп-исполнителе, так как сам рэпер бы не хотел омрачать память Цоя собой.