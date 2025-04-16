Лорак предложили не возвращаться в Россию с украинским паспортом

Депутат Толмачев предложил Лорак не возвращаться в Россию с украинским паспортом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что Ани Лорак обновила свой украинский паспорт и уведомила об этом ФНС, чтобы и дальше выступать перед российскими слушателями. Как писали журналисты, для этой процедуры певице пришлось выезжать в страну, где есть посольство Украины.

На новость отреагировал депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий заявил, что Лорак не стоит возвращаться в Россию.

«Предлагаю уехавшей певице не возвращаться и строить карьеру в столь любимой ей "Незалежной"», - заявил он.

Отметим, что сама певица пока никак не комментировала новости. По плану ближайший концерт в России должен состояться 12 мая в Новосибирске.

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