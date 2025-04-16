В Екатеринбурге отменили концерт Алсу

Певица Алсу сообщила об отмене ее концерта в Екатеринбурге, где она должна была выступить 18 апреля 2025 года в местном МТС Live Hall. Об этом она написала в своих соцсетях.

Выступление должно было пройти совместно с симфоническим оркестром.

При этом певица пообещала, что обязательно встретится со «своим любимым зрителем» позже. Она также отметила, что «все, что ни делается, все к лучшему».

Ранее певице Лолите Милявской пришлось отменить выступление в Ижевске, намеченное на 21 апреля, из-за сопротивления Совета отцов Удмуртии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».