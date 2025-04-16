Жена Диброва узнала страшную новость перед вылетом в Индию

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о том, что узнала страшную новость перед вылетом на отдых в Индию. Об этом сообщает Starhit.

В социальных сетях Диброва призналась, что очень ждала поездку в Индию и хотела во время нее расслабиться, поскольку устала от темпа жизни Москвы. Она считала, что в отпуске наконец-то сможет отдохнуть.

«Прямо перед самым вылетом случилось невероятное потрясение в моей жизни. Об этом мало кто знает, если честно», — написала она.

Полина призналась, что первые пять дней ее «конкретно колошматило» и она просто пыталась прийти в себя. В результате начать отдыхать ей удалось лишь недавно, однако уже скоро она уезжает.

«Честно говоря, я поняла, что все происходит именно тогда, когда должно происходить. И нужно быть готовым к разным сюрпризам», — добавила она.

Диброва так и не раскрыла, что стало причиной потрясения, но заявила, что даже в негативных моментах пытается найти плюсы.