Варнава распродает свой гардероб на миллионы рублей

Артистка Екатерина Варнава распродает свой гардероб. Как сообщает «Звездач», она опубликовала 57 объявлений с брендовыми товарами на ресейл-платформе — их общая стоимость превышает 2,6 млн рублей.

Отмечается, что вещей довольно много и все они разные. Цены стартуют от 14 тысяч рублей за шорты Miu Miu и заканчиваются на отметке в 220 тысяч рублей за кожаную куртку от Gucci.

Ранее сообщалось, что Варнава заработала на своем шоу в кипрском Лимасоле около 16 млн рублей. Отмечалось, что стоимость билетов на представление 14 февраля стартовала от 200 евро и заканчивалась 10 тысячами евро, причем все наиболее дорогие места раскупили заранее.