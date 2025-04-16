Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху во лжи

Телеведущая Дана Борисова обвинила певца Стаса Пьеху в распространении ложной информации о ней. По словам блогерши, артист породил слухи, что она не избавилась от зависимости, но это не так.

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Дана отметила, что было время, когда они со Стасом посещали одну группу анонимных наркоманов в Москве. У сообщества были определенные правила, которые нельзя было нарушать, однако Борисова позволяла себе вольности.

«Например, выходила в прямые эфиры в соцсетях, что запрещено. Потом меня выгнали. И сразу со стороны Пьехи поползли слухи о том, что я так и не избавилась от зависимости», - заявила Дана в беседе с Общественной службой новостей.

По признанию телеведущей, она так и не простила Пьеху. Она подчеркнула, что нельзя говорить о том, что кто-то вылечился от зависимости, а кто-то нет. Ведь невозможно совсем справиться с наркоманией. Люди с этой проблемой, уверяет блогерша, просто живут в завязке. Кроме того, она напомнила, что Стас употреблял тяжелые препараты, в отличие от нее.

«Мы вынуждены всю жизнь теперь лечиться, а это означает, что и я, и он наркоманы до конца жизни», - отметила Борисова.

Ранее Дана Борисова заявила, что раньше была доступной женщиной.