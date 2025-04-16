Актриса обвинила продюсера в угрозах после тяжелого ДТП

Актриса Алена Митрошина рассказала об угрозах со стороны продюсера Данилы Шарапова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации источника, в 2023 году Митрошина попала в ДТП: ее сбил сын известного кинопродюсера Шарапова. Девушка получила тройной перелом челюсти, попала в реанимацию и потеряла возможность участвовать во многих перспективных проектах. Кроме того, ей нужно носить брекеты на зубах, что также осложняет ее работу в кино. Сама артистка уже год судится с семьей Шарапова, требуя возместить ей ущерб в шесть миллионов рублей.

По словам Алены, семья виновника аварии не просто не предлагала ей компенсацию, но даже не принесла извинений. Кроме того, она заявила, что ее просили «не упоминать фамилий» и угрожали устроить «войну», если она вынесет конфликт в публичное поле.

«Я в брекетах, а это неинтересно в киноиндустрии. Это очень большие деньги. Да Бог бы с ними, с деньгами, я от них даже "простите" не услышала. Были звонки отца мальчика, слышали угрозы, что будет война, если мы не прекратим», — заявила Митрошина.

Сам Шарапов утверждает, что его семья оказала актрисе всю необходимую помощь, но затем она начала «откровенно вымогать» деньги. Он также публиковал переписку с мужем Митрошиной, из которой следует, что продюсер действительно посылал деньги на лечение актрисы.

Ранее стало известно, что актрису и певицу Настасью Самбурскую в центре Москвы въехал мопед.