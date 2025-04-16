Младшая дочь Стриженовых раскрыла семейную тайну

Младшая дочь актеров Екатерины и Александра Стриженовых раскрыла семейную тайну. Как сообщает «КП», поздравляя свою старшую сестру Анастасию с днем рождения, Александра рассказала, что ее родители не хотели заводить второго ребенка.

Анастасии исполнилось 37 лет. 24-летняя Александра в соцсетях поздравила ее с праздником, рассказав, что лишь настойчивые просьбы сестры помогли ей появиться на свет.

«Систер, если бы не твои уговоры родителей на собачку или братика, меня бы не было. Прости, ТЗ они выполнили неточно. Люблю бесконечно, мне с тобой невероятно повезло!», — написала она.

Отметим, что поздравила женщину и Екатерина Стриженова. Она написала, что ее первый ребенок «удался» и рассказала, что когда она вернулась с ней из роддома, то носила Настю в корзине.

«Она выросла без нянь, помогали наши с Сашей мамы, причем они обе работали!» — рассказала Стриженова.

Напомним, что Анастасия замужем за финансистом Петром Грищенко. Пара поженилась в 2013 году и сейчас живет в Нью-Йорке. В 2018 году у них родился сын Петр, а в 2023 году — близнецы Александр и Георгий.