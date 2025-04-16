Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли

Американский рэп-исполнитель Offset (Киари Кендрелл Сифус) попросил по личным причинам отложить концерт в Москве на неделю. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Изначально бывший член коллектива Migos Offset планировал выступить 18 апреля на московской площадке «MTS Live Холл». Однако, по данным Mash, рэпер попросил изменить дату концерта с 18 на 26 апреля по личным причинам.

«Вчера вечером рэпер сообщил о том, что у него появились важные дела, и их срочно нужно решить. В связи с этим он не может вылететь в указанные сроки. Но пообещал, что на следующей неделе прилетит и отыграет сольник на все 100%», - отмечает канал.

Организаторы подтвердили информацию о переносе концерта, пишет ТАСС.

«Концерт действительно перенесли на 26 апреля, он состоится, просто теперь другая дата», - отметили они.

Напомним, что последний раз рэпер приезжал в Москву с концертом в 2019 году. При этом несколько месяцев назад в Москве выступил рэпер из США 6ix9ine (Даниэль Эрнандес), а в конце февраля в российской столице состоялся концерт DaBaby (Джонатана Линдейла Кирка).