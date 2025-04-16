Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме
Музыкант Леонид Агутин объяснил, почему артисты часто становятся алкоголиками. Как сообщает Teleprogramma.pro, он отметил, что во время концертов музыканты непременно должны вырабатывать «фермент удовольствия».
По его мнению, в результате музыканты становятся от него зависимы. В поисках аналогичных ощущений они начинают пить, поскольку это создает иллюзию гармонии, удовлетворения жизнью и счастья. Агутин добавил, что нередко артисты выходят на сцену «под градусом», а сам он старается с такими людьми не сотрудничать.
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«До слез, но приходится расставаться, потому что мы взрослые люди», — сказал он.
Агутин добавил, что среди тех музыкантов, с которыми он начинал работать на заре своей карьеры, много алкоголиков. Некоторые из них уже ушли из жизни из-за пагубного пристрастия.