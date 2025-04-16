Отец Яниса Тиммы обвинил Седокову в краже вещей умершего баскетболиста

Звезда пока не комментирует новые выпады в свой адрес.

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Спустя почти 4 месяца с момента трагической смерти Яниса Тиммы начали всплывать новые подробности о «деяниях» Анны Седоковой. Ими поделился отец покойного баскетболиста. Райтис Тимма уверен, что певица успела распродать на аукционе немало личных вещей бывшего мужа, к которым имела свободный доступ. Отец Яниса обнаружил пропажу и схватился за голову.

В меркантильности и отсутствии моральных принципов экс-солистки «ВИА Гры» он теперь не сомневается. Семье Тиммы Седокова, по его словам, оставила только нижнее белье умершего и миски для собак.

«С каждой команды по майке, по две, по три. Мне, например, на эти бренды совсем наплевать. Особо некоторые решили, что это можно отдать, а другое отдавать нельзя, понимаете? Там были трусы и носки, точно были, да. Две миски для собаки, например. Конечно, у нас с мисками очень трудно в Латвии, но спасибо большое», — негодует Райтис Тимма.

Ранее близкие знакомые спортсмена заявляли, что под давлением Анны Янис переписал на нее 4 своих квартиры. В том числе для того, чтобы первой жене Тиммы и его родному сыну ничего не отошло из-за долгов баскетболиста по алиментам.

«Она все сделала, видите, на свое имя писала, потом что-то переписывала, перепродавала. Это же целая схема, понимаете? С самого начала это была такая фиктивная любовь, которая была использована для своего блага», — продолжает отец Яниса.

Между тем Седокову давно не волнуют разговоры за ее спиной. Да и самого Тимму она уже почти не вспоминает. На горизонте замаячили новые отношения, в которые звезда ушла с головой. На своей странице в соцсети Анна уже не впервые делится кадрами с неким загадочным поклонником, имя которого пока не раскрывает.