Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, почему певица Алла Пугачева до сих пор не признана иноагентом. Парламентарий считает, что артистка просила не наказывать ее «по неформальным каналам».

Комментарий депутата приводит NEWS.ru.

Милонов указал на большие связи певицы в России. Депутат отметил, что Пугачева «столько раз пела для стольких людей» и комфортно чувствовала себя в любых кабинетах.

Парламентарий давно бы включил ее в список иноагентов, но решение принимает не он, а Минюст. Почему певица остается вне перечня, у Милонова есть свое мнение на этот счет.

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«Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», - сказал депутат изданию.

Напомним, 15 апреля артистке исполнилось 76 лет. Ее супруг выложил свежие фото, на которых певица запечатлена в важный день. Пугачева сияла в свой день рождения – встречала праздник в коротком платье и цветных колготках.