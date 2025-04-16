Хилькевич лишилась роли мечты из-за опоздания на кастинг

Актриса Анна Хилькевич призналась, что упустила роль, которую очень хотела сыграть. Оказалось, что она опоздала на кастинг, поэтому утвердили другую звезду. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

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По словам Анны, есть проект, в который она мечтала попасть. В нем требовалась актриса на роль матери, что очень подходило Хилькевич, ведь она воспитывает троих дочек. Однако удача оказалась не на стороне актрисы.

«Хотела [получить роль], но не успела прийти на кастинг. Оказалось, что уже утвердили другую актрису. Это очень известная детская книга, которая будет экранизироваться, и я хотела сыграть маму из этой книги», - поделилась Анна.

Актриса отметила, что ради хорошей роли готова пойти на многое. Например, набрать вес или избавиться от волос. Однако она должна понимать, что проект стоит того.

«Если режиссер вовлеченный, талантливый и глубокий, то я даже раздеться готова. Если мы с ним работаем в тандеме и этот фильм будет успешный… Хотя даже нет, если он будет просто глубокий, я готова и волосы побрить, и набрать вес, и даже раздеться», - заявила Хилькевич.

Интервью с Анной Хилькевич о роли многодетной мамы и отношениях с мужем читайте на сайте «Страсти».