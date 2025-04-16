«Алла все в России потеряла». Звезды нанесли Пугачевой сокрушительный удар

Алла Пугачева отметила 76-й день рождения. В былые годы звезды шоу-бизнеса, казалось, негласно устраивали друг с другом соревнование: кто быстрее поздравит Примадонну публично и кто скажет больше теплых слов в ее адрес. В этом году стало ясно: те времена канули в прошлое… В день рождения бывшие коллеги нанесли Алле сокрушительный удар.

Алла Пугачева после бегства из России потеряла не только свои позиции в шоу-бизнесе, но и друзей, которые до отъезда пели ей дифирамбы. О Пугачевой они сейчас, если и говорят, то не публично…

День рождения Аллы стал, если хотите, лакмусовой бумажкой… Знаменитостей, которые поздравили Аллу публично, можно сосчитать по пальцам: композитор Игорь Крутой, певица Слава, юмористы Елена Воробей и Сергей Дроботенко, актер Стас Садальский…

Неожиданным стало поздравление от Игоря Николаева, которому именно экс-Примадонна в свое время дала путевку в жизнь. Николаев недавно отметил юбилей, но в эфире почти ничего не говорил об Алле, чем разгневал поклонников певицы. В день ее рождения Николаев разместил поздравление в сторис и выложил пост. Правда, многим он показался весьма своеобразным. Игорь Юрьевич опубликовал фрагмент песни «Близкие люди», которую он в свое время написал Алле: «Близкие люди, внезапно вы сделались дальними. Ветер судьбы одуванчиком вас растрепал»…

Понимайте, как говорится, как хотите…

Были и еще несколько человек, кто поздравили Пугачеву. Например, Марина Юдашкина, жена покойного модельера и друга Аллы… Но по большей части представители шоу-бизнеса день рождения Пугачевой проигнорировали. Не получила Алла публичных поздравлений ни от Лолиты, ни от Сергея Зверева, ни от Жасмин, ни от Александра Буйнова… Последний, правда, поставил «лайк» под одним из поздравительных постов коллег. Бывший муж Филипп Киркоров тоже день рождения Пугачевой публично проигнорировал. Правда, Филипп уже давно говорил, что с Аллой не общается.

«Алла все в России потеряла», - написал под одним из постов пользователь Интернета.

Все – не все, но публичную поддержку своих действий коллегами точно.

Если раньше Пугачева редко отвечала на поздравления коллег в соцсетях, то теперь отмечалась буквально под каждым постом. Кому-то оставляла забавные смайлики, другим отправляла сердечки, третьих – благодарила… Наверняка, в свой день рождения Пугачева ожидала большего. Но уж как вышло…