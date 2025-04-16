Найдено объяснение плохих продаж билетов на фестиваль Вайкуле

Критик Полупанов объяснил, почему билеты на фестиваль Вайкуле не продаются. Об этом сообщает «Абзац».

© Passion.ru

В 2025 году с 25 по 27 июля в Латвии пройдет ежегодный фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». На нем выступят как местные артисты, так и российские. Например, ожидаются Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ), группа «Би-2» и Андрей Макаревич** (признан иногаентом на территории РФ).

Пока билеты на мероприятие раскупают неохотно - продана менее половина мест. Музыкальный критик Владимир Полупанов заявил, что это связано с составом выступающих артистов.

«На этот фестиваль набирали артистов не по принципу творчества, а по принципу политической позиции. Наши захлебнувшиеся ядом иноагенты ничего нового не создают, ничего хорошего не породили – их творчество убогое, с обидками, злобой и агрессией. Очевидно, что с каждым годом фестиваль будет всё более «жидким» и в конце концов сойдёт на нет», - объяснил он.

Ранее мы писали о том, что бизнес Андрея Макаревича** в России терпит убытки на десятки тысяч рублей.

признан иноагентом на территории РФ. *признан иноагентом на территории РФ.