Певица Алла Пугачева станцевала в мини-платье в день своего 76-летия, восхитив поклонников стройностью. Муж именинницы юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с праздника.

«В греческом танце», — отметил шоумен.

Пользователи соцсети активно прокомментировали его пост: «Богиня», «Какая стройная», «Вау, как роскошно выглядит», «Безумно красивая и притягательная», «Браво, Алла», «Хочу выглядеть также в 76 лет», «Невероятно, какая фигура», «А ноги какие! Огонь», «Стройный кипарис», «Восхищаюсь, преклоняюсь», «Дай бог каждой женщине так роскошно выглядеть», «Ну просто дюймовочка».

© соцсети

Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Супруги развелись, когда их дочери Кристине было два года, однако сохранили хорошие отношения.

В 2011 году Примадонна вышла замуж за Галкина, который стал ее пятым супругом. У пары двое общих детей: 11-летние Елизавета и Гарри. Артисты никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери. По словам шоумена, они не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, поскольку понимали их возможную реакцию. Галкин признавался, что Орбакайте была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении брата и сестры.

В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре.