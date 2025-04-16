Пугачева станцевала в мини-платье в день своего 76-летия, восхитив поклонников стройностью
Певица Алла Пугачева станцевала в мини-платье в день своего 76-летия, восхитив поклонников стройностью. Муж именинницы юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с праздника.
«В греческом танце», — отметил шоумен.
Пользователи соцсети активно прокомментировали его пост: «Богиня», «Какая стройная», «Вау, как роскошно выглядит», «Безумно красивая и притягательная», «Браво, Алла», «Хочу выглядеть также в 76 лет», «Невероятно, какая фигура», «А ноги какие! Огонь», «Стройный кипарис», «Восхищаюсь, преклоняюсь», «Дай бог каждой женщине так роскошно выглядеть», «Ну просто дюймовочка».
Пугачева четыре года была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом. Супруги развелись, когда их дочери Кристине было два года, однако сохранили хорошие отношения.
В 2011 году Примадонна вышла замуж за Галкина, который стал ее пятым супругом. У пары двое общих детей: 11-летние Елизавета и Гарри. Артисты никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери. По словам шоумена, они не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, поскольку понимали их возможную реакцию. Галкин признавался, что Орбакайте была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении брата и сестры.
В 2022 году Пугачева покинула Россию и переехала в Израиль вместе с мужем и детьми, а затем СМИ сообщили, что семья приобрела жилье на Кипре.