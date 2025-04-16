Мурал с Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

Мурал с портретом лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Петербурге заклеили наклейкой с изображением рэпера Паши Техника в маске гориллы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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Наклейка была нанесена во вторник в сквере имени Цоя, расположенном недалеко от котельной «Камчатка».

Несмотря на попытки частично сорвать изображение, наклейка осталась на месте. Паша Техник (Павел Меньшиков). Его образ в маске гориллы стал одним из символов его творчества.

16 апреля художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя на Арбате, заявил, что фанаты Паши Техника пытаются заявить о себе, заклеивая муралы с рок-музыкантом. Он добавил, что сам Паша Техник очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку.

Надпись «Техник» на стене Цоя полностью перекрыли другими граффити

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев заявил, что любая стена здания не может быть покрашена, разрисована и переделана без разрешения собственника объекта. Что касается стены, посвященной памяти Виктора Цоя на доме графа Бобринского на Арбате, то она давно стала достопримечательностью, поэтому целесообразно обеспечить ее защиту.