Группа «Звери» отказалась от претензий к Минкульту после несостоявшегося концерта

Концерт планировался в ноябре прошлого года, однако группа получила отказ из-за «неоднозначной позиции артиста». Музыканты пытались через суд признать отказ незаконным, но теперь, рассмотрев все «за» и против», отозвали иск.

Группа «Звери» ознакомилась с правовой позицией Тверской области и отказалась от иска к Министерству культуры региона, которое отказало в согласовании проведения концерта в прошлом году.

Концерт планировался в СК «Юбилейный» 13 ноября. В соцсетях группы было указано, что местная администрация отказала из-за «неоднозначной позиции артиста», и «Звери» пытались добиться признания этого решения незаконным.

«К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», — писали музыканты 24 октября.

15 апреля группа подала отказ от иска в Арбитражный суд Тверской области. Производство по иску будет прекращено, а претензии группы из-за несостоявшегося концерта сняты. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции ИА RuNews24.ru.