«И она сядет». Айза эмоционально отреагировала на убийство отца дочерью в Москве

Блогер Айза-Лилуна Ай заступилась за 15-летнюю девочку, которая убила собственного отца в Москве. Как сообщает Starhit, она призвала принять закон о наказании за домашнее насилие.

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Айза призналась, что эта история не дает ей покоя. Она расстроена тем, что школьница «сядет из-за отца, который издевался над детьми».

«Она сядет… Просто, потому что есть труп», — добавила она.

Напомним, что инцидент произошел 15 апреля. 41-летния мужчина сильно поругался с двумя дочерьми в своем доме на Бартеневской улице. В результате одна из девочек нанесла отцу несколько ударов ножом. Погибший ранее был судим и имел долги по кредитам.

Позднее СМИ сообщили, что школьница вступилась за свою 20-летнюю сестру — отец хотел взять на нее кредит, а когда та отказалась, напал на нее и ранил ножом. Расследование уголовного дела продолжается, девочка сейчас находится на свободе вместе с родными.