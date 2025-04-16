Ани Лорак тайно обновила свой украинский паспорт

Певица Ани Лорак в тайне обновила свой украинский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, тайно ездила обновлять свой украинский паспорт. Сообщается, что из-за того, что в России такой возможности не было из-за отсутствия посольств, певице пришлось ехать в соседние страны: Грузию или Армению.

Она отправила данные своего обновленного украинского паспорта в ФНС, как и требует закон. Также известно, что по новым правилам Лорак осталась без отчества Мирославовна - в украинских паспортах их теперь не указывают.

Напомним, Ани Лорак родилась в 1978 году в городе Кицмань, Черновицкой области Украины. Сейчас знаменитость продолжает выступать с концертами в России.