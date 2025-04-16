Ани Лорак тайно обновила свой украинский паспорт

Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По информации канала, для этого Лорак пришлось уехать из России за границу. Там она заменила документ, а после отправила новые данные в ФНС, чтобы иметь возможность законно давать концерты в российских городах. Кроме того, певица лишилась своего отчества Мирославовна — в новых украинских паспортах их не указывают.

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В марте 2024 года стало известно, что Лорак подала заявление на российское гражданство. На Украине она не выступала около восьми лет — по словам артистки, там на нее оказывалось давление. После начала спецоперации на Украине певица продолжила выступать в России, из-за чего на родине ее окрестили предательницей.