Сын Никаса Сафронова рассказал, за сколько времени похудел на 100 кг

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов признался, что сбросил уже более 100 кг. Сообщалось, что сделал он это за счет абдоминопластики, однако сам он заверяет, что, помимо этого, применил новую методику. Худеть пианист начал осенью прошлого года, рассказал он Общественной Службе Новостей.

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По словам Сафронова, во время абдоминопластики ему «отрезали» 8 килограммов жира, однако главный результат принесла особая методика дальнейшего снижения веса.

«Я худею давно и по новому методу. Благодаря ему я потерял уже более 100 килограммов. Но мне для идеального веса нужно сбросить еще 15-20 килограммов. Я на пути к этой цели», — рассказал пианист.

Он отказался раскрывать секрет своей методики, отметив, что речь идет о комплексе индивидуальных мер. Подробнее рассказать о ней Сафронов пообещал после достижения своей цели. При этом он рассказал, что неотъемлемыми этапами похудения для него стали физическая активность и нормализация рациона питания под наблюдением специалиста.

Напомним, Лука Сафронов на шоу «Основано на реальных событиях» в прошлом году признался, что похудел на 76 килограммов из-за давления отца. По словам Луки Сафронова, из-за резкого похудения у него обвисла кожа, которую многие столкнувшиеся с такой же проблемой называют «фартуком». После этого у музыканта начались проблемы со здоровьем, в частности — оторвался тромб, пианисту чудом удалось выжить.