Невестка Валерии довела свою свекровь до крика

Лиана Шульгина показала бурную реакцию свекрови и Иосифа Пригожина на подготовленный для них сюрприз. В соцсетях она опубликовала трогательное видео.

Лиана Шульгина замужем за сыном Валерии Арсением. Они воспитывают четырехлетнюю дочь Селин и со дня на день ждут рождения второго ребенка. Невестка Валерии показала видео, снятое еще в сентябре, в котором можно видеть реакцию свекров на новость о ее беременности.

На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) она выложила ролик с комментарием: «Мы сказали, что Селин сделала им открытку и подарили ее, в ракушке лежал тест».

Если Валерия сразу все поняла и побежала обнимать невестку, то Иосиф Пригожин так и остался стоять на месте, не разобравшись, что к чему.

Поэтому большинство комментариев оказалось посвящено именно ему. Вот некоторые из них: «Шрэк не понял», «Иосиф, вы сделали наш день» и «Говорят, Иосиф до сих пор загружается».

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