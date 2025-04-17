Самбурская выложила видео в платье с разрезом до бедра

Актриса и певица Настасья Самбурская снялась в платье с разрезом до бедра в кристаллах. Звезда «Универа» опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Настасья Самбурская позировала в изумрудном бархатном платье с разрезом до бедра и декольте, которое было украшено кристаллами и стразами. Актриса также надела массивные темно-зеленые серьги. Стилист уложил волосы знаменитости в высокую прическу, а визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками, коричневыми тенями и розовой помадой.

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На днях издание «СтарХит» сообщило, что Настасью Самбурскую сбил мопед в центре Москвы. Перед актрисой затормозил внедорожник на пешеходном переходе, а затем из-за машины резко вылетел мопед, который задел артистку. В результате столкновения, сказали очевидцы, звезду отбросило на капот остановившегося авто. Она «сильно ударилась». Настасья Самбурская отказалась от госпитализации и самостоятельно покинула место происшествия.

По данным журналистов, водитель мопеда упал, успев проехать несколько метров от места ДТП. Он «не сильно пострадал», поскольку его спас шлем. Позже «СтарХит» опубликовал видео, где виновник ДТП просит прощения у актрисы и пытается ей помочь. Когда водитель мопеда поворачивается, то становится ясно, что это Стас Костюшкин.