Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) полностью опустел. Если несколько месяцев назад там жил хотя бы персонал, то теперь не осталось даже охранников. Как выяснил портал aif.ru, всех, кто присматривал за недвижимостью, сократили.

Соседи звезд в деревне Грязь рассказали, что сейчас в замке никого нет. Они предполагают, что у супругов перестало хватать денег на содержание особняка, в котором они даже не живут. По словам местных жителей, сначала перестали платить зарплату горничным, затем штатной уборщице и садовнику. До последнего держались охранники, но и их тоже постигло сокращение.

Теперь порядок в замке не поддерживается. А безопасность могут гарантировать только камеры видеонаблюдения, которые установлены на заборе.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

К слову, зимой в особняке затеяли ремонт. Соседи сообщили, что к замку подвозили стройматериалы. Некоторые даже предположили, что нашелся покупатель на недвижимость. Однако вскоре все работы встали.

«Рабочих здесь давно не видно, и никакого ремонта сейчас нет, территория пустует», - рассказала местная жительница.

Ранее соседи Аллы Пугачевой поделились, как певица отмечала день рождения в деревне Грязь.

*Признан иноагентом на территории РФ