13-летняя дочь Филиппа Киркорова рассказала, как живет в школе в Дубае

Дочь Филиппа Киркорова рассказала, как живет в школе в Дубае. Алла-Виктория показала свою комнату в личном блоге.

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Дети Филиппа уже второй год учатся в элитной дубайской школе-пансионе. Этой весной им пришлось прервать учебный процесс из-за внезапной смерти дедушки. Однако, как выяснилось, после похорон они уже вернулись в Дубай.

В соцсети дочь певца показала, как выглядит ее жилье за границей. На ролике заметно, что в небольшой комнате стоят 2 кровати и рабочие столы. Внимательные подписчики заметили беспорядок в помещении. Судя по всему, девочки не убираются и не поддерживают чистоту.

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Также Алла-Виктория нарушает дисциплину школы. Однако звездный отец не ругает дочь, объясняя ее поведение переходным возрастом.

Ранее 13-летняя дочь Киркорова задумалась о замужестве из-за проблем с дисциплиной. Подробности читайте в этой новости.

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